The Shopper — 940-872-6186 — Direct Mail Publication, Total Circulation Over 14,000

January 2, 2025

January 9, 2025

January 16, 2025

January 23, 2025

January 30, 2025

February 6, 2025

February 13, 2025

February 20, 2025

February 27, 2025

March 6, 2025

March 13, 2025

March 20, 2025

March 27, 2025

April 3, 2025

April 10, 2025

April 17, 2025

April 24, 2025

May 1, 2025

May 8, 2025

May 15, 2025

May 22, 2025

May 29, 2025

June 5, 2025

June 12, 2025

June 19, 2025

June 26, 2025

July 3, 2025

July 10, 2025

July 17, 2025

July 24, 2025

July 31, 2025

August 7, 2025

August 14, 2025

August 21, 2025

August 28, 2025

September 4, 2025

September 11, 2025

September 18, 2025

September 25, 2025

October 2, 2025

October 9, 2025

October 16, 2025

October 23, 2025

October 30, 2025

November 6, 2025

November 13, 2025

November 20, 2025

November 27, 2025

December 4, 2025

December 11, 2025

December 18, 2025

December 25, 2025