The Shopper — 940-872-6186 — Direct Mail Publication, Total Circulation Over 14,000

January 7, 2021

January 14, 2021

January 21, 2021

January 28, 2021

February 4, 2021

February 11, 2021

February 18, 2021

February 25, 2021

March 4, 2021

March 11, 2021

March 18, 2021

March 25, 2021

April 1, 2021

April 8, 2021

April 15, 2021

April 22, 2021

April 29, 2021

May 6, 2021

May 13, 2021

May 20, 2021

May 27, 2021

June 3, 2021

June 10, 2021

June 17, 2021

June 24, 2021

July 1, 2021

July 8, 2021

July 15, 2021

July 22, 2021

July 29, 2021

August 5, 2021

August 12, 2021

August 19, 2021

August 26, 2021

September 2, 2021

September 9, 2021

September 16, 2021

September 23, 2021

September 30, 2021

October 7, 2021

October 14, 2021

October 21, 2021

October 28, 2021

November 4, 2021

November 11, 2021

November 18, 2021

November 25, 2021

December 2, 2021

December 9, 2021

December 16, 2021

December 23, 2021

December 30, 2021