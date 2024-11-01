The Shopper — 940-872-6186 — Direct Mail Publication, Total Circulation Over 14,000

January 4, 2019

January 10, 2019

January 17, 2019

January 24, 2019

January 31, 2019

February 7, 2019

February 14, 2019

February 21, 2019

February 28, 2019

March 7, 2019

March 14, 2019

March 21, 2019

March 28, 2019

April 4, 2019

April 11, 2019

April 18, 2019

April 25, 2019

May 2, 2019

May 9, 2019

May 16, 2019

May 23, 2019

May 30, 2019

June 6, 2019

June 13, 2019

June 20, 2019

June 27, 2019

July 4, 2019

July 11, 2019

July 18, 2019

July 25, 2019

August 1, 2019

August 8, 2019

August 15, 2019

August 22, 2019

August 29, 2019

September 5, 2019

September 12, 2019

September 19, 2019

September 26, 2019

October 3, 2019

October 10, 2019

October 17, 2019

October 24, 2019

October 31, 2019

November 7, 2019

November 14, 2019

November 21, 2019

November 28, 2019

December 5, 2019

December 12, 2019

December 19, 2019

December 26, 2019