The Shopper — 940-872-6186 — Direct Mail Publication, Total Circulation Over 14,000

January 5, 2023

January 12, 2023

January 19, 2023

January 26, 2023

February 2, 2023

February 9, 2023

February 16, 2023

February 23, 2023

March 2, 2023

March 9, 2023

March 16, 2023

March 23, 2023

March 30, 2023

April 6, 2023

April 13, 2023

April 20, 2023

April 27, 2023

May 4, 2023

May 11, 2023

May 18, 2023

May 25, 2023

June 1, 2023

June 8, 2023

June 15, 2023

June 22, 2023

June 29, 2023

July 6, 2023

July 13, 2023

July 20, 2023

July 27, 2023

August 3, 2023

August 10, 2023

August 17, 2023

August 24, 2023

August 31, 2023

September 7, 2023

September 14, 2023

September 21, 2023

September 28, 2023

October 5, 2023

October 12, 2023

October 19, 2023

October 26, 2023

November 2, 2023

November 9, 2023

November 16, 2023

November 23, 2023

November 30, 2023

December 7, 2023

December 14, 2023

December 21, 2023

December 28, 2023