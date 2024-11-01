The Shopper — 940-872-6186 — Direct Mail Publication, Total Circulation Over 14,000

January 1, 2026

January 8, 2026

January 15, 2026

January 22, 2026

January 29, 2026

February 5, 2026

February 26, 2026

March 5, 2026

March 12, 2026

March 19, 2026

March 26, 2026

April 2, 2026

April 9, 2026

April 16, 2026

April 23, 2026

April 30, 2026

May 7, 2026

May 14, 2026

May 21, 2026

May 28, 2026

June 4, 2026

June 11, 2026

June 18, 2026

June 25, 2026

July 2, 2026

July 9, 2026

July 15, 2026

July 23, 2026

July 30, 2026

August 6, 2026

August 13, 2026

August 20, 2026

August 27, 2026

September 3, 2026

September 10, 2026

September 17, 2026

September 24, 2026

October 1, 2026

October 8, 2026

October 15, 2026

October 22, 2026

October 29, 2026

November 5, 2026