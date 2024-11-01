The Shopper — 940-872-6186 — Direct Mail Publication, Total Circulation Over 14,000

January 4, 2024

January 11, 2024

January 18, 2024

January 25, 2024

February 1, 2024

February 8, 2024

February 15, 2024

February 22, 2024

February 29, 2024

March 7, 2024

March 14, 2024

March 21, 2024

March 28, 2024

April 4, 2024

April 11, 2024

April 18, 2024

April 25, 2024

May 2, 2024

May 9, 2024

May 16, 2024

May 23, 2024

May 30, 2024

June 6, 2024

June 13, 2024

June 20, 2024

June 27, 2024

July 4, 2024

July 11, 2024

July 18, 2024

July 25, 2024

August 1, 2024

August 8, 2024

August 15, 2024

August 22, 2024

August 29, 2024

September 5, 2024

September 12, 2024

September 19, 2024

September 26, 2024

October 3, 2024

October 10, 2024

October 17, 2024

October 24, 2024

October 31, 2024

November 7, 2024

November 14, 2024

November 21, 2024

November 28, 2024

December 5, 2024

December 12, 2024

December 19, 2024

December 26, 2024