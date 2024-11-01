The Shopper — 940-872-6186 — Direct Mail Publication, Total Circulation Over 14,000

January 6, 2022

January 13, 2022

January 20, 2022

January 27, 2022

February 3, 2022

February 10, 2022

February 17, 2022

February 24, 2022

March 3, 2022

March 10, 2022

March 17, 2022

March 24, 2022

March 31, 2022

April 7, 2022

April 14, 2022

April 21, 2022

April 28, 2022

May 5, 2022

May 12, 2022

May 19, 2022

May 26, 2022

June 2, 2022

June 9, 2022

June 16, 2022

June 23, 2022

June 30, 2022

July 7, 2022

July 14, 2022

July 21, 2022

July 28, 2022

August 4, 2022

August 11, 2022

August 18, 2022

August 25, 2022

September 1, 2022

September 8, 2022

September 15, 2022

September 22, 2022

September 29, 2022

October 6, 2022

October 13, 2022

October 20, 2022

October 27, 2022

November 3, 2022

November 10, 2022

November 17, 2022

November 24, 2022

December 1, 2022

December 8, 2022

December 15, 2022

December 22, 2022

December 29, 2022