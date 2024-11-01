The Shopper — 940-872-6186 — Direct Mail Publication, Total Circulation Over 14,000

January 2, 2020

January 9, 2020

January 16, 2020

January 23, 2020

January 30, 2020

February 6, 2020

February 13, 2020

February 20, 2020

February 27, 2020

March 5, 2020

March 12, 2020

March 19, 2020

March 26, 2020

April 2, 2020

April 9, 2020

April 16, 2020

April 23, 2020

April 30, 2020

May 7, 2020

May 14, 2020

May 21, 2020

May 28, 2020

June 4, 2020

June 11, 2020

June 18, 2020

June 25, 2020

July 2, 2020

July 9, 2020

July 16, 2020

July 23, 2020

July 30, 2020

August 6, 2020

August 13, 2020

August 20, 2020

August 27, 2020

September 3, 2020

September 10, 2020

September 17, 2020

September 24, 2020

October 1, 2020

October 8, 2020

October 15, 2020

October 22, 2020

October 29, 2020

November 5, 2020

November 12, 2020

November 19, 2020

November 26, 2020

December 3, 2020

December 10, 2020

December 17, 2020

December 24, 2020

December 31, 2020