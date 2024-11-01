The Shopper — 940-872-6186 — Direct Mail Publication, Total Circulation Over 14,000

January 4, 2018

January 11, 2018

January 18, 2018

January 25, 2018

February 1, 2018

February 15, 2018

February 22, 2018

March 1, 2018

March 8, 2018

March 15, 2018

March 22, 2018

March 29, 2018

April 5, 2018

April 12, 2018

April 19, 2018

May 3, 2018

May 10, 2018

May 17, 2018

May 31, 2018

June 14, 2018

June 21, 2018

June 28, 2018

July 5, 2018

July 12, 2018

July 19, 2018

July 26, 2018

August 2, 2018

August 9, 2018

August 16, 2018

August 23, 2018

August 30, 2018

September 6, 2018

September 13, 2018

September 20, 2018

September 27, 2018

October 4, 2018

October 11, 2018

October 18, 2018

October 25, 2018

November 1, 2018

November 8, 2018

November 15, 2018

November 22, 2018

November 29, 2018

December 6, 2018

December 13, 2018

December 20, 2018

December 27, 2018