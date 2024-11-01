The Shopper — 940-872-6186 — Direct Mail Publication, Total Circulation Over 14,000

January 7, 2016

January 14, 2016

January 21, 2016

January 28, 2016

February 4, 2016

February 11, 2016

February 18, 2016

February 25, 2016

March 3, 2016

March 10, 2016

March 17, 2016

March 24, 2016

March 31, 2016

April 7, 2016

April 14, 2016

April 21, 2016

April 28, 2016

May 5, 2016

May 12, 2016

May 19, 2016

May 26, 2016

June 2, 2016

June 9, 2016

June 16, 2016

June 23, 2016

June 30, 2016

July 7, 2016

July 14, 2016

July 21, 2016

July 28, 2016

August 4, 2016

August 11, 2016

August 18, 2016

August 25, 2016

September 1, 2016

September 8, 2016

September 15, 2016

September 22, 2016

September 29, 2016

October 6, 2016

October 13, 2016

October 20, 2016

October 27, 2016

November 3, 2016

November 10, 2016

November 17, 2016

November 24, 2016

December 1, 2016

December 8, 2016

December 15, 2016

December 29, 2016