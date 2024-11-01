The Shopper — 940-872-6186 — Direct Mail Publication, Total Circulation Over 14,000

January 5, 2017

January 12, 2017

January 19, 2017

January 26, 2017

February 2, 2017

February 9, 2017

February 16, 2017

February 23, 2017

March 2, 2017

March 9, 2017

March 16, 2017

March 23, 2017

March 30, 2017

April 6, 2017

April 13, 2017

April 20, 2017

April 27, 2017

May 4, 2017

May 11, 2017

May 18, 2017

May 25, 2017

June 1, 2017

June 8, 2017

June 15, 2017

June 22, 2017

June 29, 2017

July 6, 2017

July 13, 2017

July 20, 2017

July 27, 2017

August 3, 2017

August 10, 2017

August 30, 2017

September 7, 2017

September 14, 2017

September 21, 2017

September 28, 2017

October 12, 2017

October 19, 2017

November 2, 2017

November 9, 2017

November 16, 2017

November 23, 2017

November 30, 2017

December 7, 2017

December 21, 2017

December 28, 2017