The Shopper — 940-872-6186 — Direct Mail Publication, Total Circulation Over 14,000

January 1, 2015

January 8, 2015

January 15, 2015

January 22, 2015

January 29, 2015

February 5, 2015

February 12, 2015

February 19, 2015

February 26, 2015

March 5, 2015

March 12, 2015

March 19, 2015

April 2, 2015

April 9, 2015

April 16, 2015

April 23, 2015

April 30, 2015

May 7, 2015

May 14, 2015

May 28, 2015

June 4, 2015

June 11, 2015

June 18, 2015

June 25, 2015

July 2, 2015

July 9, 2015

July 16, 2015

July 23, 2015

July 30, 2015

August 6, 2015

August 13, 2015

August 20, 2015

August 27, 2015

September 3, 2015

September 10, 2015

September 17, 2015

September 24, 2015

October 1, 2015

October 8, 2015

October 15, 2015

October 22, 2015

October 29, 2015

November 5, 2015

November 12, 2015

November 19, 2015

November 26, 2015

December 3, 2015

December 10, 2015

December 17, 2015

December 24, 2015

December 31, 2015