The Shopper — 940-872-6186 — Direct Mail Publication, Total Circulation Over 14,000

May 1, 2014

May 8, 2014

May 15, 2014

May 22, 2014

May 29, 2014

June 5, 2014

June 12, 2014

June 19, 2014

June 26, 2014

July 3, 2014

July 10, 2014

July 17, 2014

July 24, 2014

July 31, 2014

August 7, 2014

August 14, 2014

August 21, 2014

August 28, 2014

September 4, 2014

September 11, 2014

September 18, 2014

September 25, 2014

October 2, 2014

October 9, 2014

October 16, 2014

October 23, 2014

October 30, 2014

November 6, 2014

November 13, 2014

November 20, 2014

November 27, 2014

December 4, 2014

December 11, 2014

December 18, 2014

December 25, 2014